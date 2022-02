Le rendez-vous avait été fixé un salon cossu du Stade de France quelques instants seulement avant le coup d’envoi de la rencontre entre le XV de France et l’Irlande. Le Directeur Général de France 2023 Claude Atcher, entouré de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de Louis Granger (Directeur de l’Opéra Comique), d’Olivier Mantei (Parrain d’honneur de la mêlée des Choeurs, Directeur général de la cité de la musique) et d’Olivier Giraud (Directeur Général de l’UNSS, ancien handballeur champion olympique en 2008 à Pékin), a annoncé la mise en place de deux projets d’envergure dans la perspective du Mondial qui se déroulera en France en 2023.

Le premier projet s’intitule « La mêlée des Chœurs. Cette opération offrira à plus de 7000 jeunes l’opportunité unique de participer à la Coupe du monde en interprétant les hymnes nationaux qui retentiront pendant la compétition. 26 chœurs de 300 enfants auront donc le plaisir d’officier avant les 48 rencontres de la compétition. « Permettre à des milliers d’enfants de chanter les hymnes des pays présents lors de la compétition et les rendre ainsi acteur de la Coupe du monde est une ambition qui nous tient à cœur, a commenté Claude Atcher. Ce projet éducatif et culturel portera les vertus du rugby au-delà du terrain. » Ces enfants seront formés au cours de l’année scolaire 2022/23 grâce au savoir-faire de la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique et des professeurs de l’Education Nationale. « Ce programme est évidemment lancé dans le cadre du « Plan Chorale », a précisé le Ministre Jean-Michel Blanquer. Un programme qui vise à la généralisation de la pratique de la chorale dans les écoles et collèges. Mais qui dans le cadre du Mondial 2023 fera aussi découvrir aux enfants la culture, l’histoire et la langue de chaque nations participantes.

Sous les yeux de Jean Dujardin, oscarisé pour « The Artist » et ambassadeur de France 2023, de Philippe Guillard et Olivier Marchal, les deux compères du film « Le fils à Jo », Claude Atcher a également, sous le patronage du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, conclu une convention avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et la FFR, représentée par son vice-président Serge Simon, pour renforcer le rôle éducatif du rugby en milieu scolaire. Pour matérialiser cette convention, les associations sportives scolaires UNSS des collèges et lycées, ainsi que les clubs de la FFR prendront part à la 2e édition du Train France 2023 qui sillonnera la France de juillet à novembre 2022. Sur 22 étapes, les acteurs de cette opération animeront les villages rugby en organisant des tournois de « touch rugby » tournés vers l’inclusion, l’initiation et la mixité. Un beau programme en perspective.