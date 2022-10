Chloé Jacquet : 3,5/10

L’arrière tricolore a vécu une partie très compliquée face au XV de la Rose. Tout avait pourtant bien commencé avec un ballon gratté au sol dès les premières secondes. Malheureusement, la Lyonnaise a ensuite paru en grande difficulté lors de ses interventions dans le second rideau. Après avoir laissé rebondir une chandelle, elle a laissé échapper deux ballons hauts pourtant simples à négocier. Toujours dans le premier acte, elle est, malgré elle, à l’origine du seul essai anglais suite à une touche pas trouvée. Un match à oublier pour Jacquet.

Marjorie Mayans : 7/10

Pour sa cinquantième sélection, la troisième ligne française a surnagé dans un pack présent dans le combat et poussé à défendre une grande partie de la rencontre. Dès la première minutes, Marjorie Mayans n’a jamais cessé de se jeter dans les chevilles anglaises, sans jamais louper une tentative. Sortie à la soixante-dixième minute, elle est à mettre au crédit d’un 24 sur 24 au plaquage (!). Tout de même pénalisée à deux reprises, au sol (2è) puis en touche (45è), Mayans a été la meilleure française sur la pelouse.

Agathe Sochat : 6/10

Remplaçante la semaine dernière, Agathe Sochat a rapidement montré au staff pourquoi elle doit être titulaire dans ce groupe France. Leader de combat, elle s’est montrée plus que précise au lancer dans le premier acte avec sept réussis pour un seul perdu. Dans le second acte, elle a connu un peu plus de déchets avec trois munitions égarées en touche. La Bordelaise a également manqué trois plaquages, pour quinze réussis.