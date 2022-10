Madoussou Fall : 8/10

On a beau connaitre la puissance de Madoussou Fall, on sera toujours aussi surpris. La deuxième ligne bordelaise a martyrisé chaque adversaire qui a osé l’affronter ballon en main. Plusieurs de ses plaquages ont fait bondir le public présent dans les tribunes de l’Eden Park. En attaque, elle s’est également montrée dominatrice, cassant facilement des plaquages. Fall est un maillon fort de l’effectif français et elle l’a une nouvelle fois prouvé.

Laure Sansus : 8/10

L’histoire retiendra que la demi de mêlée toulousaine a inscrit le premier essai des Bleues dans cette Coupe du monde. Dans ton style caractéristique, Laure Sansus s’est échappée au bord d’un maul dès la deuxième minute pour finir derrière la ligne. Pour le reste, la meilleure joueuse du dernier Tournoi des 6 Nations s’est contentée de diriger le jeu tricolore tout en essayant de mettre du rythme à la moindre petite occasion. Elle s’est d’ailleurs offert un doublé sur une pénalité rapidement jouée.

Joanna Grisez : 6,5/10

La septiste est passée par toutes les émotions dans cette partie. Tout d’abord, elle a montré toutes ses qualités en défense, envoyant sa vis-à-vis en touche d’une facilité déconcertante. Ensuite, elle a été frustrée par plusieurs interventions manquées. Pas servie dans les meilleurs conditions, elle a dû attendre la dernière action pour marquer son essai et enfin se libérer complètement. Une sélection qui en appelle d’autres.