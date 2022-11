Cette équipe de France n’a aucune envie de terminer à la quatrième place, et cela se voit dans la composition de départ. Pour cette petite finale que les Françaises joueront contre le Canada samedi matin aux aurores en France (4h30), le staff tricolore a aligné une nouvelle fois son XV majeur, ou quelque chose qui s’en approche grandement. Le seul changement à noter se situe au niveau du côté droit de la première ligne, où la jeune pilier girondine Assia Khalfaoui remplace la Blagnacaise Clara Joyeux, qui prend place sur le banc. Une vraie récompense pour la Girondine qui a progressé tout au long de la compétition comme en a témoigné son temps de jeu, passé de sept petites minutes de jeu contre l’Afrique du Sud à une demi heure en demi-finale contre les Black Ferns, avec une titularisation contre les Fidjiennes et donc une deuxième titularisation contre les Canucks.

Touyé et Trémoulière de retour sur le banc

Pour le reste, le staff a gardé son équipe alignée contre les Néo-zélandaises : Deshaye à gauche, Sochat au talonnage, Ferer et Fall en deuxième ligne, Hermet, R. Ménager et Escudero en troisième ligne. Derrière, Bourdon et Drouin formeront la charnière, Vernier et Filopon le centre du terrain, M. Ménager et Grisez seront aux ailes, et Boulard à l’arrière.

D’autres changements sont à noter sur le banc des remplaçantes : Touyé y fait son retour, tandis que Domain, polyvalente talonneuse/pilier gauche, glisse dans le maillot au numéro 17 pour remplacer Lindelauf, touchée au genou et forfait pour ce match. N’Diaye et Mayans complètent les avants, tandis que Trémoulière fait son retour à la place de Queyroi. Chambon et Jacquet complètent le banc. A noter que Céline Ferer fêtera sa 60ème sélection, et la capitaine Gaëlle Hermet sa cinquantième.

Le XV de France Féminin contre le Canada

15. Boulard ; 14. Grisez, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. M. Ménager ; 10. Drouin, 9. Bourdon ; 7. Escudero, 8. R. Ménager, 6. Hermet (cap.) ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Khalfaoui, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Remplaçantes : 16. Touyé, 17. Domain, 18. Joyeux, 19. N’Diaye, 20. Mayans, 21. Chambon, 22. Trémoulière, 23. Jacquet.