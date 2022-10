Le climat néo-zélandais est décidément capricieux. Et même si les saisons sont inversées dans l’hémisphère Sud, n’allez pas croire que la Nouvelle-Zélande bénéficie en ce moment d’un soleil estival. Au vrai, on serait plutôt sur la fin de l’hiver, avec des températures encore fraîches (12°) et pas mal de précipitations. Cela faisait d’ailleurs plusieurs jours que les Bleues n’avait pas aperçu le soleil, à l’image de leur opposition contre les Australiennes le week-end dernier, disputée sous des pluies diluviennes. Alors, en ce jour de grand soleil, c’est avec un grand sourire que les Tricolores ont pénétré sur leur terrain d’entraînement du Pakuranga Union Rugby Club, là où elles ont pris leurs habitudes depuis leur arrivée en Nouvelle-Zélande.

Six joueuses en marge

Après une séance vidéo effectuée dans une salle attenante au terrain, les Bleues ont donc réalisé leur habituel captain’s run. Sauf que cette fois-ci la capitaine n’était pas Gaëlle Hermet, préservée en raison d’une blessure au genou, mais sa coéquipière de club, Céline Ferer. Chignon vissé sur la tête et sourire scotché au visage, « Grande » a donc mené son entraînement du capitaine. Avants et trois-quarts se sont séparées pour réviser touche et lancements, avant de se réunir pour la mise en place collective où elles ont révisé leurs remises en jeu et autres lancements après touche ou ballons portés.