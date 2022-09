Le groupe TF1, diffuseur de la compétition, a révélé ce mardi son dispositif pour la Coupe du monde féminine de rugby, qui commencera dans vingt jours. La chaîne TF1 diffusera ainsi les 14 plus belles affiches dont tous les matchs des Bleues. Pour le reste, les autres rencontres seront disponibles sur la plateforme MyTF1.

Pour rappel, le XV de France affrontera l'Afrique du Sud le 8 octobre à 3h15 du matin, l'Angleterre le 15 à 9 heures puis les Fidji le 22 à 8h15.

En ce qui concerne les équipes qui couvriront l'événement, le premier tandem de commentateurs est inédit. Il est composé du journaliste François Trillo (ex-Canal +, actuellement sur Sudradio) et Laura Di Muzio, ancienne demi d'ouverture internationale, championne de France avec Lille (2016), et consultante jusque-là chez France Télévisions. La journaliste Fanny Lechevestrier (Radio France) sera associée à Yanna Rivoalen (33 ans, 50 sélections). Le journaliste Rémy Mésségué fera également partie de ce dispositif. Inès Hirigoyen, qui était en bord de terrain pour les rencontres diffusées sur France Télévisions (U20 et féminines), fera de même chez TF1.

Un magazine sera assuré après les matchs de l'équipe de France. il sera nommé "Coupe du monde de rugby 2021, le mag" et sera présenté par Thomas Mekhiche qui sera accompagné de Marie Sempéré, quadruple championne de France, et Coumba Diallo (31 ans, 50 sélections).