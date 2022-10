Après la large rotation opérée la semaine dernière face aux Fidji, le sélectionneur-entraîneur Thomas Darracq avait annoncé dimanche soir dernier que « l’annonce du groupe allait générer un autre sentiment car on sait que maintenant, les places vont être de plus en plus dures à aller les chercher. » Comme on pouvait donc s’y attendre, le technicien a fait revenir nombre de joueuses qu’il avait laissées au repos la semaine dernière, comme Deshaye, Sochat, Joyeux, Mayans, Escudero, Vernier, Grisez et Marine Ménager, qui étaient soit hors-groupe soit remplaçantes.

Désormais, on change de compétition : chaque match est éliminatoire. Pas étonnant donc que le staff ait choisi d’aligner son XV majeur.

En première ligne, on retrouve le triumvirat formé par Deshaye, Sochat et Joyeux. Derrière elles, Ferer et Fall (cette dernière était exemptée du match contre les Fidji) reforment l’alignement numéro un de ce mondial français. En troisième ligne, Mayans fait son retour, et débutera le quart aux côtés de la capitaine Hermet et d’Escudero qui glisse au poste de numéro huit pour pallier l’absence de Romane Ménager, qui poursuit son protocole post-commotion.

N’diaye et Gros ont su saisir leur chance

Derrière, Darracq a également opté pour du classique en replaçant Drouin à l’ouverture pour conduire avec Bourdon le jeu des Bleues. Au centre, la petite mais vaillante Vernier fait son retour aux côtés de Filopon, qui a signé deux belles prestations contre l’Angleterre et les Fidji. Aux ailes, la septiste Grisez fait son retour, ainsi que Marine Ménager, qui avait causé des dégâts dans les couloirs lors du premier match amical à Nice. A l’arrière, le staff a préféré Boulard à Jacquet, cette dernière n’ayant pas vraiment convaincu sur le début de la compétition.

Sur le banc, on trouve quelques « survivantes » du match contre les Fidji : notamment N’Diaye et Gros qui se sont montrées à leur avantage face aux Mélanésiennes et ainsi glâné leur place dans les 23. On note en revanche l’absence de Trémoulière, qui avait fait pourtant un bon match contre les Fidjiennes et dont la longueur du jeu au pied aurait pu être précieuse pour renvoyer ces Italiennes - - que l’on sait très entreprenantes dans le jeu – dans leur camp.

Le XV de départ des Bleues : 15. Boulard ; 14. Grisez, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. M. Ménager ; 10. Drouin, 9. Bourdon ; 7. Mayans, 8. Escudero, 6. Hermet (cap.) ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Touyé, 17. Lindelauf, 18. Khalfaoui, 19. N’Diaye, 20 Gros, 21. Chambon, 22. Queyroi, 23. Jacquet.