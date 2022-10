Au vu de la férocité des Sud-Africaines et de la violence des contacts vus à l’Eden Park d’Auckland, on aurait pu penser que le staff des Bleues aurait dû déplorer de la casse dans ses rangs. Il n’en fut finalement rien, au grand soulagement de ce dernier. C’est ce que nous a indiqué tout à l’heure l’entraîneur-adjoint en charge de la touche et de la défense, David Ortiz : "Nous n’avons pas de blessées, seule Madoussou Fall souffrait de quelques crampes mais rien de grave."

Dimanche matin, les Bleues ont effectué leur séance de récupération en piscine, histoire de se régénérer en vue de la semaine prochaine qui les conduire vers leur deuxième match de poule qu’elles diputeront contre l’Angleterre, une des équipes favorites de cette Coupe du monde. Les Bleues quitteront Auckland lundi pour rejoindre Whangarei, une petite ville à deux heures et demi de route d’Auckland, là où elles passeront les deux prochaines semaines et disputeront leurs deux derniers matchs de poule.

Hermet vers un retour

Pour affronter l’Angleterre, le staff devrait procéder à quelques changements. Au talonnage, il est probable que la vice-capitaine Agathe Sochat retrouve une place de titulaire. En deuxième ligne, le staff pourra faire appel à l’expérience de Safi N’Diaye, dont l’expérience sera précieuse contre une équipe comme l’Angleterre. En troisième ligne, il est probable que la capitaine Gaëlle Hermet fasse son retour maintenant que son genou est pleinement rétabli. Qui remplacera t-elle ? Marjorie Mayans a signé une performance remarquée quand Charlotte Escudero est parue bien timide sur la pelouse de l’Eden Park…

À noter que Julie Annery devrait aussi postuler. Derrière, peu de changements sont à attendre. Maëlle Filopon, en difficulté à l’Eden Park, sera t-elle remplacée ? A l’aile, la septiste Joanna Grisez devrait garder une place de titulaire, après une première sortie de bonne facture contre l’Afrique du Sud. A l’image de N’Diaye, le staff pourra faire appel à l’expérimentée Jessy Trémoulière, dont la longueur du jeu au pied pourrait être précieuse contre les Anglaises.