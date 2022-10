Que représente cette qualification en demi-finale ?

Une étape franchie de plus. On est tombée contre une belle équipe italienne, mais après cette saison un peu difficile, on a réussi à se resserrer contre les Anglaises, et là on s’est dit qu’on voulait aller le plus loin possible. Le quart de finale était une étape, place à la prochaine !

Vous avez été maladroites dans la moitié de terrain adverse en première mi-temps…

Il y avait un peu d’appréhension, beaucoup de vent, et on a voulu d’entrée attaquer des espaces au loin. Après quelques temps de jeu, on s’est dit qu’il fallait affronter les Italiennes, qui étaient difficiles à contourner. Il fallait redresser les courses, les rendre plus tranchantes et attaquer le milieu du terrain pour ensuite avoir les bons espaces.

Comment avez-vous fait pour ne pas douter malgré ces nombreuses approximations qui vous ont empêché de marquer dans le premier acte ?

On est restées concentrées. Comme contre les Anglaises, on voulait garder la tête haute pendant 80 minutes. Le vent contraire était très fort en première mi-temps. On savait qu’il fallait faire le job, et ne pas dérailler pour que notre dimension physique nous donne le dessus en deuxième mi-temps.

Etiez-vous frustrées des trois essais refusés - à juste titre - après examen à la vidéo ?

C’était frustrant mais j’étais contente car on a su garder la tête froide, quoi qu’il arrive, comme on se l’était promis. On a gardé notre engagement, notre maîtrise, notre envie de jouer et de déplacer le ballon. C’était un très bon test et cela nous permet de rester en confiance.

Avez-vous eu peur sur votre plaquage qui est révisé à la vidéo ?

Un peu oui… Je savais que mon geste était bon, et que l’Italienne s’était baissée mais je me suis demandée si l’interprétation ne jouerait pas contre moi. Je n’étais pas hyper sereine !

Le grand point positif de la soirée vient aussi de la mêlée…

Le cinq de devant et les filles qui sont entrées ont fait un taf incroyable. Elles ont été hyper-dominantes, tout en restant très disciplinées. C’est vraiment un point à garder. On sait qu’on a une grosse mêlée, qu’on a des premières et des secondes lignes qui sont très costaudes et très bonnes techniquement.

Comment aborderez-vous cette demi-finale ?

On va l’aborder sereinement. On a pas grand-chose à perdre. On veut faire un grand match, nous amuser, rester sur notre état d’esprit, jouer notre jeu en nous envoyant en attaque et en défense. Il faudra gommer nos imperfections, mais un match de rugby n’est jamais parfait. On a nos chances, et on va les jouer crânement.