Gaëlle Hermet : 7/10

La capitaine des Bleues a tenu son rang lors de cette troisième journée. Dans son style caractéristique, elle n’a pas brillé ballon en main, même si elle fut en vue dans les airs. Sollicitée à plusieurs reprises, elle a magnifiquement pris le relais de Céline Ferer. En défense, Hermet s’est mise en mode sécateur pour terminer avec 12 plaquages, soit le plus gros total de la rencontre. La troisième ligne est indispensable dans cette équipe de France, et le démontre à chacune de ses sorties.

Maëlle Filopon : 8/10

Auteure d’un doublé, la centre de l’équipe de France est bien évidemment la femme de cette rencontre face aux Fidji. Avant de franchir la ligne à deux reprises, la numéro treize s’est distinguée par une tentative de grattage efficace (16’). Par la suite, Filopon a brillé sur la pelouse par ses interventions en attaque. En fin de première mi-temps, elle est à la conclusion de la dernière offensive tricolore puis à la 56ème minute, elle a terminé le travail après une belle intervention de Gros. Elle aurait même pu s’offrir un triplé après une belle interception, elle fut malheureusement rattrapée.

Pauline Bourdon : 7,5/10

Logiquement titulaire à la mêlée après la blessure et le forfait de Sansus. Bourdon a alterné par du bon et du moins bon, mais surtout du très bon. Côté négatif, la numéro neuf tricolore a été pénalisée à deux reprises, notamment pour un hors-jeu dans le second acte. Par ailleurs, elle a bien su animer autour des ballons portés français pour être à l’initiative des deux premiers essais bleu (8’, 28’). À l’heure de jeu, elle a percé sur quarante mètres avec la vitesse qu’on lui connaît. Une dernière belle intervention avant de céder sa place à Pauline Chambon.