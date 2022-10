Un score d'un point en finale de Coupe du monde opposant la France et la Nouvelle-Zélande... Non ce ne sont ni les hommes, ni l'équipe féminine fanion du XV de France. Ce sont les militaires françaises qui ont remporté cette Coupe du monde en marge du Mondial le plus médiatique, dans la nuit de lundi à mardi à Auckland. Les Tricolores l'ont emporté 9 à 8 contre le pays hôte pourtant annoncé comme le favori de la compétition et vainqueur de la confrontation en poules (10-22).