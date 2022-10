Des Bleues intraitables

En guise d'ouverture de cette Coupe du monde 2022, les Françaises ont dominé l'Afrique du Sud (40-5) dans un Eden Park à guichet fermé. Malgré un léger temps faible au retour des vestiaires, les Bleues n'ont jamais réellement été inquiétées. Dans le sillage d'une Laure Sansus auteure d'un doublé et d'une Madoussou Fall redoutable en défense, les coéquipières de Céline Ferer ont franchi la ligne à cinq reprises. De quoi repartir avec le bonus offensif. Embêtées à quelques reprises dans les phases de conquête par les puissantes Sud-Africaines, les Françaises ont tout de même rendu une copie de qualité. Une prestation rassurante une semaine avant le choc face aux Anglaises.

Les Anglaises sans pitié

Pour leur entrée dans la compétition, les Red Roses ont confirmé leur statut de favori. Face aux Fidjiennes, les joueuses de Simon Middleton ont réalisé un véritable récital et se sont imposées 84-14. Avec 14 essais inscrits durant la rencontre, elles n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour. Menées 24-14 à la mi-temps, les Fidjiennes se sont complètement effondrées après la pause et ont encaissé la bagatelle de 60 points. Futures adverses des Bleues, les Red Roses ont signé leur 26ème victoire de rang et ont par la même occasion pris la tête de la poule C.

La Nouvelle-Zélande assure

Largement dominées durant la première période, les Néo-Zélandaises ont finalement corrigé l'Australie (41-17). Suite à trois essais encaissés au bout d'une demi-heure de jeu, les Black Ferns se sont réveillées, portées par un Eden Park une nouvelle fois à guichet fermé. Après être revenue à 5 points avant la pause (12-17), la Nouvelle-Zélande a profité de l'indiscipline des Australiennes pour dérouler son rugby. Durant le second acte, les championnes du monde en titre se sont définitivement envolées en inscrivant pas moins de 5 essais. Comme les Françaises et les Anglaises, Les Black Ferns rentrent dans la compétition de la meilleure des manières.