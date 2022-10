Les Françaises écrasent l'Italie

Battues en septembre dernier par cette même sélection italienne, les Bleues ont veillé à ne pas reproduire certaines erreurs lors de ce quart de finale (39-3). Avec un essai inscrit dès la quatrième minute par l'intermédiaire de Joanna Grisez, les Françaises ont fait la course en tête pendant l'intégralité du match. Malgré un manque d'efficacité qui a permis aux Italiennes de rester dans le coup pendant de longues minutes, les joueuses de Thomasd Darracq ont fait la différence à l'heure de jeu. Après un essai de pénalité accordé par l'arbitre, Laura Touyé et Joanna Grisez, auteure d'un triplé durant la rencontre, sont venues clore le débat. Les Bleues foncent vers les demi-finales et les Néo-Zélandaises, qui ont largement dominé les Galloises.

Les Black Ferns poursuivent leur sans-faute

Après trois succès obtenus durant les phases de groupe, les championnes du monde en titre poursuivent leur superbe parcours. A Whangarei, devant leur public, les Black Ferns ont une nouvelle fois laissé aucune chance à leur adversaire du jour (55-3). Face au pays de Galles, les Néo-Zélandaises ont inscrit pas moins de neuf essais pour accéder au dernier carré de la compétition. De quoi prendre le plein de confiance avant la demi-finale face aux Bleues, qui se jouera à Auckland.

Les Anglaises assument leur statut

Grandes favorites de la compétition aux côtés de la nouvelle-Zélande, les Red Roses sont elles aussi impériales pour le moment. Contre l'Australie, les Anglaises ont signé leur 29 victoire consécutive et confirmé leur place en tête du classement mondial. A l'issue du match, dont le scénario n'a pas mis longtemps à se dessiner, les Red Roses avaient franchi la ligne à sept reprises et porté le score à 41-5. Lors des demi-finales, elles retrouveront les Canadiennes, qui ont elles dominé les Etats-Unis.

Le Canada en demi-finale

Au terme du match le plus serré de ces demi-finales, les Canadiennes ont disposé des Etats-Unis (32-11). A l'occasion de ce duel entre voisin américain, les joueuses du pays à la feuille d'érable avaient l'avantage durant la majorité de la rencontre, malgré un essai encaissé dans les dix premières minutes. Devant de quatre points à la pause (12-8), les Canadiennes ont déroulé leur rugby dans le second acte pour rejoindre l'Angleterre dans le dernier carré.