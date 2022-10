Les Black Ferns auront dû user de patience pour se débarrasser d'Australiennes coriaces. Les Wallaroos auront même mené 17-0 en première mi-temps ! Mais leur défense fut souvent à la limite de la règle. Et l'indiscipline de ces dernières a provoqué deux cartons jaunes juste avant à l'heure de jeu à l'encontre d'Ivania Wong et Shannon Parry. Résultat des courses : les partenaires de Portia Woodman ont pu dérouler, portant leur total d'essais à sept ! Ruby Tui a ainsi pu montrer sa qualité de course, en inscrivant deux essais, l'un sur l'aile une fois le décalage fait, et le second au terme d'un authentique exploit individuel.

La Nouvelle-Zélande démarre parfaitement son Mondial dans le mythique Eden Park d'Auckland. Les Black Ferns prenent la tête de la poule A, en attendant que Galloises et Écossaises s'affrontent ce dimanche à 6h45.