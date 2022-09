Joanna Grisez vit un bon dimanche ! Alors qu'elle n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France à XV, celle qui vient de remporter la médaille de bronze avec France 7 lors de la coupe du monde en Afrique du Sud a été convoquée pour une autre coupe du monde, à XV cette fois-ci. Grisez s'insère dans un groupe de 32 joueuses, qui vont s'envoler pour Auckland afin de disputer le mondial à partir d'octobre.

Dans cette liste, on peut retrouver bien évidemment la capitaine Gaëlle Hermet, ou encore les indéboulonnables Agathe Sochat, Madoussou Fall ou encore Laure Sansus. Du côté des absentes, Audrey Forlani et Caroline Boujard ne sont finalement pas sélectionnées et restent à quai.