Les Néo-Zélandaises ont remporté trois victoires et comptent 15 points, comme les Canadiennes qui terminent deuxièmes en raison d'un goal-average moindre. Les Anglaises terminent troisièmes, les Françaises quatrièmes et meilleures secondes. Elles sont suivies par l'Italie, l'Australie, les USA et les Galloises ferment la marche. Avec 5 points chacunes, ces deux dernières équipes sont départagées par le goal-average.

Par conséquent, on connaît les affiches des quarts de finale: Nouvelle-Zélande - Galloises, Canada - USA, Angleterre - Australie, et France - Italie.

1. Nouvelle-Zélande, 15 points

2. Canada, 15 points

3. Angleterre, 14 points

4. France, 11 points

5. Italie, 9 points

6. Australie, 8 points

7. USA, 5 points

8. Galles, 5 points