Le résumé

En obtenant le gain du toss, les Bleues ont choisi d’évoluer contre le vent fort qui a soufflé sur Whangarei pendant tout l’après-midi. Et c’est justement en profitant d’un dégagement au pied italien que Boulard signa une relance de génie, et servit Grisez pour le premier essai de la rencontre après seulement deux minutes de jeu. Ainsi mises en confiance, les Bleues ont mis la main sur le ballon et multiplié les temps de jeu et les combinaisons au centre du terrain. Seulement, les Tricolores commettaient systématiquement des fautes ou des erreurs qui les empêchaient d’alourdir le score dans une partie qu’elles dominaient clairement. On a compté jusqu’à six ballons perdus dans les 40 mètres adverses pour la seule première mi-temps.

Coupe du monde féminine - Emilie Boulard (XV de France) contre l'ItalieIcon Sport

Et les choses n’ont pas changé à la reprise, à l’image de cet en-avant d’Escudero au moment d’aplatir le ballon dans l’en but après un bon départ derrière sa mêlée. Fort heureusement, les Bleues ont gardé leur calme, se sont concentrées sur leur mêlée qui a dominé outrageusement son adversaire tout au long de la partie, et ont retrouvé cette précision qui leur faisait défaut. Elles ont ainsi pu marquer quatr essais de plus : un de pénalité, deux de Grisez, et un de Touyé pour remporter confortablement ce quart de finale. Mention spéciale pour l’essai de la 69ème minute, ou plus de sept Françaises ont touché le ballon.

La joueuse : Joanna Grisez frappe trois fois

Jusque là peu sollicitée en raison de la frilosité des Bleues en attaque, la septiste Joanna Grisez a dû toucher autant de ballons sur cette rencontre que sur tout un tournoi de Sevens ! Mise en orbite par une belle relance d’Emilie Boulard (élue joueuse du match), Grisez a frappé d’entrée, mais a continué à faire valoir ses qualités de finisseuse pour marquer un triplé. On l’a aussi vu active en défense, notamment pour rattraper des attaquantes italiennes dans les couloirs. Un match plein pour la septiste.

Coupe du monde féminine - Joanna Grisez (XV de France) a inscrit un triplé contre l'Italie en quartsIcon Sport

La stat' : 87

Le chiffre symbolise bien la supériorité des Bleues dans la dimension physique : sur les 153 charges qu’elles ont effectuées, pas moins de 87 leur ont fait gagner la ligne d’avantage.

La question : les Bleues abordent-elles leur demi-finale avec le plein de confiance ?

Encore une fois, les Bleues se sont montrées maladroites en attaque, notamment en première mi-temps. Mais leur travail de sape, leur possession de balle et leur supériorité dans la dimension physique leur ont permis de réduire au silences les Italiennes qui n’ont finalement jamais pu attaquer. Dans une rencontre où les lancers en touche étaient rendus périlleux par le vent puissant et constant, les Tricolores ont puni leurs adversaires en mêlée fermée avant de se montrer plus précises en attaque pour faire gonfler le score. Petit à petit, elles cochent les cases et engrangent de la confiance…