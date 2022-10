La tant attendue première composition d’équipe de la Coupe du monde a été dévoilée ce matin par Thomas Darracq, le sélectionneur-entraîneur. Une équipe composée avec l’intention d’intégrer certains jeunes éléments, puisqu’on trouvera titulaire la jeune Charlotte Escudero (1 sélection) : "Si vous m’aviez dit que je serais là, il y a un an, je vous aurais pris pour des fous !" nous déclarait-elle ce matin. L’autre joueuse qui vit une intégration accélérée, c’est la septiste Joanna Grisez. La Balbynienne, fraîchement médaillée d’argent au mondial à 7, fêtera sa première cap à XV à l’aile. Sélectionnée pour ses qualités de vitesse exceptionnelle, elle fera la paire avec l’autre fusée de l’équipe Émilie Boulard, plus habituée à jouer arrière, mais les aptitudes sous les ballons hauts et le pied de Chloé Jacquet lui ont été préférés. La présence sur le banc de Lina Queyroi, jamais sélectionnée, avant cette préparation, va en ce sens d’intégration également. À la charnière et au centre, ce sera du grand classique.

Céline Ferer capitaine !

Les deux blessées de fin de préparation, Julie Annery et Gaëlle Hermet, ont repris l’entraînement de manière classique avec leurs partenaires hier, mais elles seront trop juste pour samedi. Cette dernière a donc laissé son brassard de capitaine à sa deuxième ligne, Céline Ferer. À 31 ans, celle qui a achevé sa carrière avec Toulouse par un titre, et qui compte bien en faire autant en Bleu. "C’est un honneur d’être capitaine de l’équipe de France, encore plus dans un match comme ça. Mais ça ne changera rien à mes façons de faire, ni à ma préparation" nous affirmait-elle sereinement. Enfin en première ligne, la taulière Agathe Sochat cède sa place de titulaire à Agathe Touyé. Au poste de pilier, les performances vaudront des points en vue de l’Angleterre la semaine prochaine, tant la concurrence est forte entre les deux titulaires Anaëlle Deshaye et Clara Joyeux, et leurs remplaçantes, Coco Lindelauf et Assia Khalfaoui.

Par Baptiste BARBAT.