"C’est difficile de faire part de son ressenti à chaud… On aurait aimé aller au bout. Il s’est passé plein de choses sur le match. Ce fut un grand match de rugby, et le rugby féminin en est sorti grandi. Les deux équipes ont montré un rugby super plaisant. Après il fallait un gagnant et un perdant, nous sommes du mauvais côté. C’est très frustrant, on est très déçues mais dès demain il faudra basculer très rapidement parce qu’on a une troisième place à aller chercher. C’est important pour ce groupe là et pour tous les supporters français qui nous ont suivies."