Après deux matchs avec des XV de départ relativement proches, le staff du XV de France devrait procéder à plusieurs changements pour ce troisième et dernier match de poule opposant les Bleues aux Fidjiennes. Un match important, puisqu’il décidera de la deuxième place du groupe, derrière l’Angleterre, et que le classement de la phase de qualification est déterminant pour obtenir la meilleure opposition (soit l’équipe la moins bien classée) en vue des quarts.

D’abord, ce XV devrait être modifié par les blessures : contrainte de déclarer forfait en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, la demi de mêlée toulousaine Laure Sansus devrait être remplacée par sa coéquipière en club, Pauline Bourdon. Par conséquence, la Grenobloise Alexandra Chambon, pas encore utilisée, devrait prendre place sur le banc.

Gros, première titularisation en vue

Autre forfait, celui de Romane Ménager, victime d’une sérieuse commotion contre l’Angleterre. Depuis, la Montpelliéraine va bien mais doit observer un repos de douze jours obligatoire. En son absence, c’est la Grenobloise Emeline Gros qui devrait prendre sa place, et évoluer dans le couloir de la troisième ligne après n'avoir joué que quelques minutes contre l'Afrique du Sud. Une ligne où l’on devrait retrouver la capitaine Gaëlle Hermet, auteure d’une entrée remarquée contre les Red Roses et qui retrouvera ainsi logiquement son brassard de capitaine après l’intérim de Céline Ferer.

Devant, le staff pourrait également faire démarrer la deuxième ligne Safi N’Diaye, dont la puissance et l’expérience seront précieuses contre les Fidjiennes. On verra si le staff décide de faire souffler les deux piliers Annaëlle Deshaye et Clara Joyeux, titulaires sur les deux premiers matchs.

Idem derrière, où certaines joueuses vont devoir souffler. On pense notamment à la demi d’ouverture Caroline Drouin, qui a joué deux fois 80 minutes. Pour autant, la Rennaise pourrait encore débuter, mais au poste de centre, qu’elle a déjà occupé. A ses côtés, le staff pourrait choisir d’aligner Jessy Trémoulière ou la jeune Lina Queyroi, selon la stratégie choisie. L’équipe sera annoncée jeudi soir en Nouvelle-Zélande, et donc jeudi matin en France.