"On savait qu’elles étaient solides, mais franchement le vivre en vrai c’est autre chose ! On s’attendait à beaucoup de combat aujourd’hui, et on a été servies. Mais vaincre une équipe comme ça avec un tel score, ça fait du bien. On fait une super entame, avant d’avoir connu un trou d’air, mais on a été capable de remarquer en fin de match."

"Ce trou d’air ? Je ne saurais pas l’expliquer… Il faut vite que l’on rectifie cela, d’autant que ce fut notre défaut ces derniers temps. Il faut vraiment que l’on arrive à rester dans notre jeu. Après, je pense qu’on était aussi un peu impressionnée de jouer ici, notre premier match de la Coupe du monde… On fait une bonne entame et après on s’est relâchées et on a commis des erreurs. Je trouve qu’il y a tout de même du mieux par rapport à nos matchs amicaux contre l’Italie. On arrive à mettre plus de choses en place, on communique mieux, on a plus de liant entre avants et trois-quarts, et je trouve qu’on dégage plus d’énergie entre nous aussi."