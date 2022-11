McMenamin n'a pas joué depuis les deux premiers matchs contre l'Australie et le Pays de Galles. Il s'agira du 68e et dernier test pour la demie de mêlée Kendra Cocksedge, la joueuse des Black Ferns la plus capée de l'histoire, qui est en quête d'un troisième titre de la Coupe du Monde de Rugby. Il y a six anciennes joueuses de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2017 dans cette équipe des Black Ferns : Sarah Hirini, Charmaine McMenamin, Kendra Cocksedge, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler et Portia Woodman. Les Black Ferns n'ont jamais perdu une finale de Coupe du Monde de Rugby, battant les Etats-Unis (44-12) en 1998 et l'Angleterre en 2002 (19-9), 2006 (25-17), 2010 (13-10) et 2017 (41-32). La Nouvelle-Zélande cherche à devenir le premier pays hôte à soulever le trophée

Le XV des Black Ferns pour la finale :

15. Holmes ; 14. Tui, 13. Fluhler, 12. Fitzpatrick, 11. Woodman ; 10. Demant (cap.), 9. Cocksedge ; 7. Hirini, 8. McMenamin, 6. A. Bremner ; 5. C. Bremner, 4. Roos ; 3. Rule, 2. Ponsonby, 1. Love.

Remplaçantes : 16. Connor, 17. Murray, 18. Taumata, 19. Ngan-Woo, 20. Simon, 21. Bayler, 22. Tubic, 23. Leti-l'iga.