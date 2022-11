Pour Aurélie Groizeleau, qui est devenue la saison dernière la première arbitre féminine à diriger une rencontre de Pro D2, cette nomination est une récompense de son travail : "Participer à cette Coupe du Monde était déjà en soi un événement fort pour moi, mais être désignée sur la finale comme arbitre assistante, qui plus est dans ce stade légendaire est un moment encore plus fort, et même incroyable. J’ai bien sûr hâte d’y être, et de partager ce moment avec famille, amis, arbitres, qui sont à l’autre bout du monde en France, tout est réuni pour que ce soit un grand moment de rugby !"

Franck Maciello, le directeur national de l'arbitrage à la Fédération française de rugby s'est lui enthousiasmé de cette décision : "C’est une excellente nouvelle pour l’arbitrage féminin français. Cette désignation d’Aurélie vient récompenser son parcours bien évidemment, et manifeste surtout la confiance que World Rugby place en elle, et nous en sommes très fiers." La finale de la Coupe du monde se jouera ce samedi, à 7h30, juste après la petite finale entre la France et le Canada, à 4h30.