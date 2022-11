Joy Neville sera l'arbitre de la demi-finale entre la Nouvelle-Zélande, pays hôte, et la France (samedi, 7h30 heure française). C'est un bon souvenir pour les Bleues puisqu'elle a déjà arbitré cette confrontation à deux reprises ; deux victoires tricolores en 2018 et 2019. L'Irlandaise jouit d'une grande expérience sur le circuit mondial. Après avoir été joueuse et capitaine de l'Irlande (70 sélections), avec qui elle a remporté le grand chelem 2013, elle s'est lancée dans l'arbitrage. Elle a ainsi officié en Challenge Cup, en Pro 14, mais aussi sur le Tournoi féminin. En 2017, elle a été récompensée par World Rugby avec le titre d'arbitre de l'année.

Pour l'autre demi-finale de la Coupe du monde qui oppose le Canada et l'Angleterre (samedi 4h30), la Sud-Africaine Aimee Barrett-Theron a été désignée.