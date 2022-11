Les changements concernent tous la ligne arrière, avec Holly Aitchison aux côtés d'Emily Scarratt au centre. Abby Dow passe sur l'aile gauche, Lydia Thompson sur l'aile droite et Ellie Kildunne remplace Helena Rowland, blessée, au poste d'arrière. Claudia MacDonald et Tatyana Heard rejoignent le banc pour assurer la doublure de la ligne arrière. A noter que la capitaine et troisième ligne centre Sarah Hunter jouera son 140e test pour le XV de la Rose : seuls Sam Whitelock (141), Sergio Parisse (142), Richie McCaw (148) et Alun Wyn Jones (154) ont obtenu plus de sélections pour leur pays.

Le XV des Red Roses pour la finale :

15. Kildunne ; 14. Thompson , 13. Scarratt , 12. Aitchison , 11. Dow ; 10. Harrison , 9. Infante ; 7. Packer , 8. Hunter (cap.) , 6. Matthews ; 5. Ward , 4. Aldcroft ; 3. Bern , 2. Cokayne , 1. Cornborough .

Remplaçantes : 16. Davies , 17. Muir , 18. Brown , 19. O’Donnell , 20. Cleall , 21. Kabeya , 22. MacDonald , 23. Heard .