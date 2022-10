Gaëlle Hermet (troisième ligne et capitaine des Bleues, victorieuses des Fidji) : "Je suis plutôt fière parce qu'on avait hâte de jouer ce match-là. On savait qu'on allait tomber face à une équipe qui était capable de nous produire ce qu'elles nous ont produit ce soir, c'est-à-dire du jeu à l'instinct. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à attaquer les espaces qu'on voulait attaquer donc le contrat est rempli. On s'était dit qu'il fallait qu'on aille chercher cette victoire et c'est chose faite, donc je suis très fière de l'état d'esprit du groupe encore une fois".

Jessy Trémoulière (demi d'ouverture des Bleues, victorieuses des Fidji) : "Cette fois, on a su capter les ballons. Il faudra juste gommer ces petites erreurs de main qui nous privent de points à la fin et même sur tout le match. Il y a juste à régler ces petits détails qui vont peut-être nous coûter cher à la fin. On a encore une semaine d'entraînement. On est en quart de finale, on va voir sur qui on va tomber. (Au sujet de sa titularisation à l'ouverture) Ça s'est bien passé, même si ce n'est pas le meilleur match que je fais de ma carrière. J'ai su mettre l'équipe dans la bonne avancée, j'ai su alterner le jeu à la main et au pied. Voir les mêlées enfoncées à la fin alors qu'il y a de gros gabarits en face, c'est positif aussi. Mais l'essentiel est que l'équipe ait gagné, que tout le monde s'amuse sur le terrain, c'est ce qui est chose faite aujourd'hui".