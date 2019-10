Pour Pierre-Louis Barassi, l’heure est donc venue. Douze jours après avoir rejoint le Japon à la hâte, en remplacement de Wesley Fofana, forfait (blessure à la cuisse), le jeune trois-quarts centre natif de Sélestat va entrer dans le vif du sujet avec sa première feuille de match avec la grande équipe de France. Une suite logique pour Jacques Brunel, qui a expliqué ses choix ce vendredi au Nikko Hotel de Kumamoto. "Si on a appelé ce garçon, c’est pour qu’il soit partie prenante dans cette compétition. Il n’est pas venu pour regarder ou dans une visée future, on l’a pris en pensant au présent".

Top 14 - Pierre-Louis Barassi (Lyon) contre ToulonIcon Sport

Le présent, pour celui que l’ensemble du groupe surnomme "Jean-Louis", c’est donc ce match contre les Tonga où il devrait, sauf contre-temps, honorer sa première sélection. Comme Sofiane Guitoune et Virimi Vakatawa, Barassi évolue en club en tant que deuxième centre. Et c’est à ce poste qu’il sera utilisé, comme l’a confirmé Brunel : "Il vient d’arriver donc on ne va pas lui demander de s’adapter aux autres, ce sont les autres qui vont s’adapter à lui. Il a des joueurs d’expérience à côté de lui et nous formerons les associations les plus performantes possibles". La plus vraisemblable étant, le concernant, avec Guitoune, qui portera le numéro douze face aux Tonga.

" Il a toutes les qualités pour nous apporter un plus" "

Intégré dans les règles de l’art par un petit bizutage "dont il s’est bien sorti en faisant rire tout le monde", dixit son binôme en chambre Romain Ntamack, Pierre-Louis Barassi a su se faire apprécier du groupe par sa fraîcheur et ses qualités.

Peu après l’annonce de la composition aux joueurs, Baptiste Serin est ainsi venu spontanément lui glisser un mot à l’oreille : "Je lui ai dit de ne pas se prendre la tête et de jouer comme il le fait avec Lyon, raconte le futur demi de mêlée du RCT. Il n’a pas de question à se poser. Il a toutes les qualités pour nous apporter ce plus. Il est très fort dans les duels et bon dans le placement. Il aime l’attaque, déplacer le ballon et jouer les surnombres. Il est aussi capable d’organiser. Bref, il a toutes les cartes en mains. S’il est là, c’est qu’il le mérite et on lui fait tous confiance. On sait qu’il montrera le meilleur de lui-même quand il sera sur le terrain."

Pierre-Louis BarassiIcon Sport

Celui que Brunel décrit comme un garçon "très réceptif" compte désormais les secondes qui le séparent de sa grande première, dans cette Coupe du monde à laquelle il ne pensait même pas il y a encore trois semaines : "Il est déjà super content d’être là donc il est évidemment très heureux d’être sur le banc dimanche, raconte Romain Ntamack, titulaire pour sa part à l’ouverture. Il est à fond, très concentré et très à l’écoute de tout le monde. Il vit le moment présent et a hâte de fouler la pelouse. On fera tous en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il réussisse au mieux sa première sélection".

Une première qui pourrait être synonyme de qualification validée pour les quarts de finale, en cas de victoire, si l’Argentine venait à perdre ce samedi contre l’Angleterre.