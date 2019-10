Vous avez effectué une longue séance de travail en mêlée. Comment expliquez-vous vos difficultés dans ce secteur ?

On s’est un peu rentrés dans la gueule à l’entraînement. Après, ç'avait déjà été le cas et on a fait de mauvais matchs dans ce secteur. On a essayé de trouver les petits détails qui feront la différence. On peut se rentrer dans la gueule ici, mais c’est ce week-end qu’il faudra juger.

J’ai l’impression qu’on a trop essayé de s’adapter à ce qu’on nous avait expliqué (les nouvelles règles, N.D.L.R.) alors que rien n’a changé. C’est pareil sur les ballons portés avec les doubles écrans : toutes les nations le font sauf nous et nous, on n’arrive pas à mettre nos portés en place.

Jefferson Poirot et Baptiste Serin (France) contre les Etats-UnisIcon Sport

Que pouvez-vous faire alors ?

Il va falloir qu’on prenne un peu de plus de vice. Sur certains secteurs, on est encore des agneaux, de bons élèves. À un moment, il faut aussi savoir faire comme les autres… Je n’invite pas à tricher mais à avoir du vice, du métier. Avec l’expérience qui s’accumule, le vécu commun. Il faut qu’on en ait un peu plus. Après, l’arbitrage ne suffit pas à expliquer nos difficultés en mêlée.

On avait un problème de réglages, de cohésion. On ne poussait pas tous ensemble dans la même direction. C’est difficile à expliquer mais on a vu lors des débriefings de petites choses qui peuvent changer beaucoup de choses. Sur les tests cet été, on était bien. Derrière, contre l’Argentine, on a trop cru qu’on allait dominer. On est tombés dans une routine. Et depuis, on court après le fait d’être une mêlée dominante. Contre les États-Unis et les Tonga, on a été en réaction.

Au final, on n’est plus dans une dynamique collective : on veut réagir à titre individuel, chacun se dit "je vais reprendre le dessus". C’est un cercle vicieux. Ça devient plus un défi personnel que collectif. C’est le constat qu’on a fait et qu’on a essayé de régler.

Coupe du monde - Jefferson Poirot (France) contre l'ArgentineIcon Sport

Êtes-vous inquiet dans ce secteur avant d'affronter l'Angleterre ?

Ce week-end, on joue une des plus grosses mêlées de la compétition : ça sera à nous d’être propres, sereins sur nos bases. Aujourd’hui, on a besoin de retrouver de la sérénité, de conserver nos ballons et d’éviter de commettre des fautes. On a beaucoup parlé de discipline mais si on enlève l’indiscipline en conquête directe, il n’y a plus d’indiscipline. On va essayer de faciliter le travail de l’équipe…