''J'ai eu l'impression de tomber de dix étages.'' La surprise était grande quand Pierre-Louis Barassi (21 ans) a appris qu'il était appelé pour remplacer Wesley Fofana chez les Bleus. Jamais convoqué en équipe de France, celui qui a été champion du monde des moins de 20 ans en compagnie de Romain Ntamack et Demba Bamba à l'été 2018 était forcément enthousiaste comme il l'a confié dans une courte vidéo sur le compte twitter de la Fédération : ''Je suis super heureux de rejoindre l'équipe au Japon, et forcément motivé. Il faut que je sois prêt [...] Il faut que je ''switche'' rapidement, que j'apporte le plus possible à l'équipe. Je vais essayer de prendre beaucoup d'expérience mais aussi d'être le plus performant possible. J'y vais pour apporter mon soutien et être opérationnel.''

Une acclimatation que tout le monde espère rapide chez les tricolores puisque l'équipe de France doit faire face à un calendrier tant redouté avec l'enchaînement de trois matchs en dix jours. ''On n'est que trente et un donc on compte sur lui,'' affirmait ce mardi le préparateur physique Thibault Giroud qui doit s'entretenir avec le nouveau venu dans la soirée, même s'il n'était pas inquiet sur les capacités physiques du trois-quarts centre du Lou : '' A Lyon, ça bosse bien alors je sais qu'il est prêt. C'est plus intéressant qu'il arrive maintenant que fin juillet comme cela a été le cas. Là, nous savons qu'il est prêt. C'est plus facile pour nous de gérer l'arrivée d'un nouveau maintenant après trois mois et demi de pré-saison avec son club plutôt qu'un mec qui était en vacances et qui se pointe fin juillet. Dans ce cas là, tu sais que tu dois tout reprendre à zéro. Et puis, c'est plus facile avec un gars qui joue derrière. Je parle souvent avec Pierre Mignoni au téléphone donc je sais comment travaille Lyon et ce que font ses joueurs. Je ne me fais pas de soucis je sais qu'il sera prêt.''

" Il va devoir se familiariser avec le projet de jeu le plus vite possible "

Pierre Louis Barassi (France) contre l'Afrique du SudIcon Sport

Ça ne sera pas suffisant pour couper à un léger bizutage en guise de présentation. ''On va essayer de faire en sorte qu'il se sente bien dès son arrivée car il va intégrer un groupe qui vit ensemble depuis deux mois'', admettait surtout Louis Picamoles, ''Il va découvrir l'équipe de France donc on va tâcher qu'il se sente vite à l'aise et qu'il s'imprègne vite de l'état d'esprit du groupe pour qu'il puisse apporter toutes ses qualités.'' Le tout en seulement une semaine.