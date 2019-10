C’est un point qui fait tout la différence… Battus de justesse 20 à 19 par les Gallois, les Bleus s’arrêtent en quart de finale de la Coupe du monde et quittent le Japon. Peu emballant jusque là, le XV de France a pourtant sorti une performance de très haut niveau durant une cinquantaine de minutes.

Avant le tournant du match : le carton rouge de Sébastien Vahaamahina. L’exploit n’est pas passé loin tant les Bleus ont su bousculer le pays de Galles. On reviendra sur ce match qui va finalement laisser beaucoup de regrets.

Ce sera aussi l’occasion de faire le bilan du Mondial des Tricolores. En atteignant les quarts de finale, la France a-t-elle réussi son tournoi ? Sportivement, les Bleus terminent donc parmi les huit meilleures nations du monde, un résultat positif au vu des dernières années.

Mais cette Coupe du monde marque aussi la fin d’un cycle et le départ de plusieurs cadres, à commencer par le capitaine Guilhem Guirado, et du sélectionneur Jacques Brunel. La jeune génération amenée notamment par Romain Ntamack et Antoine Dupont va désormais prendre le pouvoir aux côtés de Fabien Galthié.

