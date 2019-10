Le XV de France n'a plus que trois jours à patienter avant de défier le Pays de Galles. La fin d'une longue attente depuis la victoire face aux Tonga.

Dimanche au coup d'envoi, cela fera deux semaines que les Bleus n'ont plus disputé le moindre match. Dans quel état d'esprit sera le XV de France ? Dans quel état physique ? Avec quels joueurs ? On tentera de répondre à toutes ces questions dans Poulain Raffûte. Face au XV du Poireau, les Tricolores devront sortir le grand jeu et trouver enfin la clé pour s'imposer. Car depuis 2012, la France n'a gagné qu'une seule fois en 8 matches contre les Gallois.

Vidéo - Mais pourquoi le Pays de Galles s'appelle le XV du Poireau ? 02:15

Le Japon vivra de son côté un moment historique à Tokyo avec le premier quart de finale de Coupe du Monde de son histoire. Une juste récompense pour une équipe en constante progression ces dernières années. Premiers de leur groupe, devant l'Irlande et l'Ecosse, les Brave Blossoms se préparent à défier l'Afrique du Sud avec en ligne de mire les demi-finales de son Mondial.

Un dernier carré que visent également l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Quatre équipes qui se retrouvent dans la même partie de tableau, quatre candidats au titre mondial et donc deux quarts de finale bouillants qui se profilent.

Rendez-vous à 17h dans Poulain Raffûte.