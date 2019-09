Un jour, un joueur : Slimani, le roc (26/37)

14 août 2009 : première avec le Stade français

Pour son premier match au plus haut niveau Rabah Slimani se déplace sur la pelouse de Mayol pour affronter Toulon avec le Stade français. Lors de ses débuts, il ne joue qu'une seule petite minute et la rencontre s'achève sur un match nul (22-22). Il aura plus de temps de jeu par la suite lors de cette saison 2009/2010. Il participe à onze matchs de Top 14, quatre comme titulaire. Il dispute aussi trois rencontres de Heineken Cup contre l'Ulster, Edimbourgh et le Stade toulousain. Au fil des saisons il s'impose à son poste de pilier et devient l'un des meilleurs du championnat de France, grâce notamment à ses qualités en mêlée.

9 novembre 2013 : première sélection

En pleine confiance avec son club du Stade français, il est un élément indispensable à son équipe. Son travail ainsi que ses bonnes performances sur la pelouse sont vite récompensés. En 2013, le pilier gauche connaît sa première sélection face à la Nouvelle-Zélande, il prend part à cette rencontre pendant 24 minutes. Sa mobilité, sa qualité en mêlée et sa présence dans les rucks sont ses principaux atouts. Par la suite, il joue deux Tournois des VI Nations avant de participer à sa première Coupe du monde en Angleterre.

19 septembre 2015 : meilleur marqueur français

Participant à sa première Coupe du monde en 2015 de l'autre côté de la Manche, Rabah Slimani inscrit son première essai contre l'Italie. Il remet ça face au Canada peu de temps après. Il finit le Mondial meilleur marqueur français tout comme Wesley Fofana et Sofiane Guitoune. Drôle de récompense pour un pilier, mais ses quatre titularisations en quatre matchs de Coupe du monde joués n'y sont pas pour rien. Cette année au Japon, il participe à son deuxième Mondial, il amènera toute son expérience à un groupe plutôt jeune.

10 mai 2019 : premier titre avec Clermont

Arrivé à Clermont en 2017 après de nombreuses années passées au Stade français, Rabah Slimani rejoint l'ASM, son ex président Thomas Savare n'avait pas apprécié à l'époque, "On s'est battu pour le garder. Mais Rabah va devenir le joueur français le mieux payé de l'histoire. C'est clairement une question d'argent". Depuis son arrivée en Auvergne l'international tricolore apporte toute son expérience au groupe de Franck Azéma. Il remporte même la Challenge Cup en 2019, comme il l'a fait avec le club de la capitale en 2017. Cette année Slimani a prolongé son contrat et s'engage dans la durée avec l'ASM.

2 septembre 2019 : sélectionné pour la Coupe du monde

Lundi dans le 20 heures, Jacques Brunel sélectionneur de l'équipe de France de rugby à dévoilé les 31 joueurs qui iront représenter la France au Japon. Pour les piliers droit, Rabah Slimani fait partie de la liste et s'envolera pour disputer sa deuxième Coupe du monde. En concurrence avec les deux jeunes Demba Bamba et Emerick Setiano, le pilier de Clermont a prouvé qu'il méritait cette convocation tout au long de la préparation avec les Bleus. Il faut maintenant qu'il aide l’équipe de France à aller le plus loin, du haut de ses 53 sélections, il est un cadre du groupe de Brunel.

La décla' :

" "Je n’ai pas du tout apprécié les propos de Thomas Savare qui prétendait que je quittais le club pour l’argent. Et ce qui m’a le plus blessé, c’est lorsqu’il a déclaré que j’avais préféré l’argent à l’amour du maillot "

Fiche technique :

Rabah Slimani, 29 ans (né le 18/10/1989 à Sarcelles)

Pilier droit, 1,78m et 110 kg

Clubs : Stade Français (2009 à 2017, 187 matchs et 5 essais) ASM (depuis 2017, 39 matchs et 1 essai

En équipe de France : 53 sélections, 4 essais

Palmarès : Vainqueur du championnat de France 2015 avec Paris, Vainqueur du Challenge européen en 2017 avec Paris et en 2019 avec Clermont.

Hugo Castanet