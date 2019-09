Pour l’entraineur des avants brivistes, cette victoire est évidemment un exploit : "J’ai eu la chance de faire partie des entraîneurs qui ont amorcé cette progression. Je suis vraiment content car le travail paye, et c’est aux yeux du monde entier qu’ils ont montré leur valeur aujourd’hui. Pour moi c’est un explo,t car cette équipe s’est longuement préparée pour être présente au rendez-vous et ils sont bien présent le jour J." Pour celui qui a révolutionné les méthodes de travail de la mêlée Niponne il y a 4 ans dans le staff d’Eddie Jones, le Japon apporte beaucoup de fraicheur par son jeu unique : " Il y a quatre ans déjà, l’équipe montrait des choses novatrices dans le jeu, mais dorénavant c’est un jeu mieux cadré, mieux codifié et qui trouve de l’efficacité. C’est un jeu unique, qui leur appartient et qui régale le monde entier. C’est peut-être ça le plus fort."

Un marc Dal Maso qui reste un fervent supporter des Brave Cherries et qui leur souhaite d’aller plus loin encore dans la compétition : "Attention à l’Écosse qui n’aura d’autre choix que de l’emporter et aux Samoans qui sont capables de tout. Il y a 4 ans après la victoire face à l’Afrique du Sud, on n’avait pas su avoir de la continuité. Aujourd’hui on a le sentiment que leur capitaine, Michael Leach, a les capacités d’aider son groupe à rester concerné et discipliné. Je pense que le Japon sortira des poules et peut aller plus loin encore dans la compétition. En tous cas je suis leurs performances avec beaucoup de plaisir et je reste un fervent supporter de cette superbe équipe"