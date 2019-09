Deuxième minute de jeu : après mêlée galloise dans les 22m adverses sur la gauche, la première attaque de trois-quarts fait mouche en première main sous les poteaux ! Cet essai façon tableau noir a eu trois conséquences. Mettre sous l’éteignoir des Lelos qui ne seront jamais rentrés dans le match. Permettre aux Gallois de marquer sur chaque attaque tranchante par la suite, ou presque, avec un total de six essais. Et surtout, ne permettre aucun suspense entre un favori au titre final et un outsider dans cette poule.

Même la mêlée géorgienne a souffert

Certes, la pause a permis de retrouver une image de Géorgiens plus fidèle à celle proposée habituellement. Mais avec un 29-0 à la mi-temps et un bonus offensif déjà validé pour les hommes de Warren Gatland, plus aucune surprise n’était possible. Toutefois, par Mamukashvili et Chilachava, les Lelos ont su faire lever le stade avec des essais au courage de joueurs évoluant en France.

Décevants dans leur stratégie initiale de rendre les munitions au pied face à une très bonne défense de Jonathan Davies et les siens, les Grenat et Blanc ont aussi été en difficulté dans un secteur habituellement fort : la mêlée fermée. Mais leurs groupé pénétrants ont retrouvé droit de cité après les 40 premières minutes.