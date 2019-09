L’Irlande, un favori sous-côté ?

Avant samedi et le succès des All Blacks à Yokohama contre l’Afrique du Sud (23-13), l’Irlande était leader du classement IRB. Elle est aussi la seule équipe européenne à avoir battu la Nouvelle-Zélande dernièrement, deux fois même, à Chicago en 2016 (40-29) puis à Dublin il y a même pas un an (16-9). Sa régularité n’est, enfin, plus à démontrer, elle qui a remporté trois des six derniers Tournoi des Six Nations. Est-elle pour autant souvent identifiée comme une grande favorite du trophée Webb Ellis, au même titre que les géants du Sud néo-zélandais et sud-africains ou le très bankable voisin anglais ? Pas vraiment.

Coupe du monde 2019 - Andrew Conway (Irlande) contre l'ÉcosseIcon Sport

Est-ce parce que les Celtes n’ont jamais passé le cut des quarts de finale de Coupe du monde ? Ou tout simplement la conséquence d’un jeu sobre, axé sur l’efficacité mais laissant peu de place au grand spectacle ? Les Irlandais jurent, de leur côté, que ce déficit de reconnaissance n’est pour eux ni source de vexation ni même de motivation. "Ce n’est pas quelque chose qui nous perturbe, assure l’arrière Jordan Larmour. Nous sommes focalisés sur le fait de tirer le meilleur de l’équipe, continuer de progresser collectivement et être préparé au mieux. On ne prête pas attention à ces considérations extérieures." Un discours également soutenu par le sélectionneur Joe Schmidt : "On ne se sent pas sous-estimé, on a bien conscience de la grande valeur des autres favoris."

" L’important n’est pas d’être les meilleurs du monde mais les meilleurs le jour J "

La première place au classement IRB de l’Irlande était tout sauf le fruit du hasard, elle qui a encore obtenu des résultats très satisfaisants dans une année 2019 où la raclée subie à Twickenham cet été (57-15) fait figure de seule véritable ombre au tableau. Un indicateur de régularité certain mais la promesse de rien pour le très pragmatique Joe Schmidt : "c’est la première fois que l’Irlande a atteint ce rang donc c’est une forme de reconnaissance. Maintenant, que vous soyez premier ou huitième, peu importe car sur un jour, tout le monde peut battre tout le monde. Dans une Coupe du monde, plus encore que dans toutes autres compétitions, l’important n’est pas d’être les meilleurs du monde mais les meilleurs le jour J."

Coupe du monde 2019 - Tadhg Furlong (Irlande) contre l'ÉcosseIcon Sport

Pour son premier grand rendez-vous au Japon, le XV du Trèfle n’a laissé aucune chance à l’Écosse (27-3), son principal rival dans la poule 1 avec le Japon, alliant maîtrise et efficacité dans les zones de marque. Elle a désormais un boulevard jusqu’aux quarts de finale et très certainement l’Afrique du Sud au programme. Le temps sera alors venu pour les partenaires de Rory Best d’aller chercher, sur le terrain, ce statut de grand favori que le monde du rugby réchigne encore à lui accorder.