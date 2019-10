Historique

Le Japon est en quart de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Après avoir déjà battu l'Irlande, les joueurs de Jamie Joseph ont réalisé dimanche un nouveau tour de force en faisant plier l’Ecosse à Yokohama. Victoire 28-21. Quatre essais inscrits synonyme de bonus offensif. Cette victoire a déclenché une vague d'allégresse dans tout le pays. A Oïta, où le XV de France disputera dimanche son quart de finale face au pays de Galles, plusieurs milliers de personnes s'étaient réunis à la fan zone dans une ambiance délirante. On y vu des enfants hurler de plaisir, des parents émus aux larmes. Un vrai moment de liesse populaire.

En quarts de finale, les "Brave Blossoms" affronteront l’Afrique du Sud. Une équipe qu’ils avaient battue en 2015. C'était en match de poule lors de la Coupe du monde en Angleterre.

Ça c'est rugby !

Les joueurs canadiens dont le match, prévu dimanche contre la Namibie a été annulé, sont descendus dans les rues de Kamaishi pour venir en aide à la population locale. Et pour cause. Le passage du typhon Hagibis avait causé de nombreux dégâts dans cette petit cité, notamment des glissements de terrain. Les Canadiens avaient au préalable demandé l'autorisation à World Rugby de rester sur place. Autorisation accordée. Les Canucks se sont donc retroussés les manches et ont évacué les gravas, nettoyé les routes et aidé la population locale a remettre leur ville en état. "On fera tout ce qu'on peut pour les aider", a expliqué le capitaine Tyler Ardron.

Il a ajouté : "On a été si bien accueillis dans cette ville, on veut donc rendre la pareille." L'annonce de l'annulation du match à Kamaishi a été un vrai crève-cœur pour cette ville qui avait quasiment été rayée de la carte par le tsunami de 2011. Cette deuxième et dernière rencontre du Mondial organisée à Kamaishi était attendue par toute une population. Malheureusement, Hagibis en a décidé autrement. Alors franchement, chapeau bas Messieurs les canadiens pour ce geste de solidarité exemplaire.

Les Bleus sous le soleil

Le XV de France continue de se préparer dans la perspective du quart de finale contre le Pays de Galles. Ce lundi matin, ils se sont entraînés au Danoharu Park d'Oïta. Séance de musculation pour tout le monde. En revanche, cette après-midi, ils seront sur la pelouse. Comme la veille, les avants auront encore droit à une séance de mêlée. Avant cela, quatre joueurs se sont présentés en conférence de presse.

Baptiste Serin, Cyril Baille, Romain Ntamack et Vincent Rattez sont apparus souriants et détendus. Rattez, rappelé pour remplacer Thomas Ramos, a dit tout son bonheur de pouvoir participer à cette aventure. Quant à Baptiste Serin, interrogé sur la performance du Japon contre l'Ecosse, il s'est dit séduit par le style de jeu des Nippons. Et il a même un peu ironisé en ajoutant : "On dirait le stade toulousain". Évidemment, la remarque a fait sourire Ntamack et Baille, assis à ses côté. Pour le reste, rien de nouveau sous le soleil d'Oïta.

