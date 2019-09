Les 5 infos pour bien commencer le Mondial

Les Anglais dans un clip magistral

Pour marquer leur entrée dans la compétition ce dimanche, les Anglais et leur sponsor O2 ont produit un clip de haut vol. Au menu, une ambiance japonaise médiévale, semblable à l'époque des SamouraÏ où le capitaine Owen Farrell mènent ses hommes au combat. On y voit également ses coéquipiers Lawes, May et Itoje en habit traditionnel customisé façon XV de la Rose.

Le XV de la Nouvelle-Zélande connu

A quelques jours de leur entrée dans la compétition face Springboks, Steeve Hansen a dévoilé son équipe. Beauden Barrett ne sera pas positionné à l'ouverture mais à l'arrière, la charnière étant composée de Smith et Mo'unga. Le frère Barrett, Scott, est préféré à Tuipulotu chez les avants. Crotty pousse Sonny Bill Williams sur la banc des remplaçants. Aux ailes les deux coéquipiers en club Reece et Bridge sont dans le XV également.

Le XV des All Blacks

15. Barrett ; 14. Reece, 13. Lienert-Brown, 12. Crotty, 11. Bridge ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane, 8. Read (cap.), 6. Savea, ; 5. Barrett, 4. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Coles, 1. Moody.

Remplaçants : 16. Taylor, 17. Tuungafasi, 18. Ta'avao, 19. Tuipulotu, 20. Frizell, 21. TJ Perenara, 22.Sonny Bill Williams, 23. Smith.

Les Bleus reconnaissent le terrain

Ce jeudi, à 15h (heure locale), les Bleus avaient rendez-vous au stade Ajinomoto pour effectuer le traditionnel « captain run ». Les Français n'ont pas croisés les Pumas qui avait effectué la reconnaissance du terrain peu avant leur arrivée. Nicolas Sanchez n'a pas été en réussite face aux perches lors de leur court entraînement. En bord de pelouse, il y avait du beau monde comme le Gallois Shane Williams, le Black Keven Mealamu mais aussi l'Argentin Juan Martin Hernandez,

Vidéo - L'erreur qui a transformé les Argentins en Pumas 01:07

Pas de surprises pour les Wallabies

Ce samedi 21 septembre peut être un tournant dans la poule D. L'Australie affronte les Fidji pour leur premier match au Japon. Pour cette occasion, le sélectionneur australien reconduit l'équipe qui a battu les champions du monde néo-zélandais le 10 août dernier. Seul l'indiscutable David Pocock réintègre le XV au dépend Salakaia-Loto. Le capitaine Michael Hooper est bien présent en troisième ligne.

Le XV de l'Australie : 15. Beale ; 14. Hodge, 13. O'Connor, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10.Lealiifano, 9. White ; 7. Hooper (cap.), 8. Naisarani, 6. Pocock ; 5. Arnold, 4. Rodda ; 3. Alaalatoa, 2. Latu, 1. Sio.

Remplaçants : 16. Uelese, 17. Slipper, 18. Kepu, 19. Coleman, 20. Salakaia-Loto, 21. Genia, 22. To'omua, 23. Haylett-Petty.

La Japon ouvre le bal

Comme à chaque compétition, le pays hôte ouvre le bal, le Japon affronte la Russie pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde. Si la ferveur autour de cette équipe nippone et de cet événement se ressent, une belle victoire pour cette première pourrait que décupler ce sentiment. Sans aucun doute le Japon devrait s'imposer, si la manière est ajoutée à cela, l'ambiance risque d’être folle dans les rues et stades que cette équipe foulera. Réponse demain 12h45.