Le remake : quatre ans après, jour pour jour

Ce matin, 9h45, L'Italie et le Canada s'apprêtent à disputer leur premier match du mondial. Hasard du calendrier, les deux équipes s'affrontent à une date symbolique. En effet il y a quatre ans jour pour jour, lors du mondial 2015, la Squadra Azzura l'emportait 23 à 18 face aux Canadiens sur la pelouse du stade de Leeds.

Italie-Canada Coupe du monde 2015Icon Sport

Benvenuti et Allan sont les seuls rescapés italiens de ce dernier match de poule épique. Sur et certain que Buydens, Van der Merwe et Mackenzie ne se priveront pas d'en raconter les coulisses aux plus jeunes recrues canadiennes. L'histoire semble être un éternel recommencement. Ce matin il ne reste plus qu'au Canada de faire ses preuves pour inverser la tendance.