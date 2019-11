Le 3e sacre des Boks, les adieux de Read... On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

L’Afrique du Sud une nouvelle fois sur le toit du monde. La nation arc-en-ciel a décroché samedi son troisième titre en Coupe du Monde. Une victoire large face à l’Angleterre 32 à 12. Les Springboks ont asphyxié les Anglais. Un pack puissant, une mêlée dominatrice et une défense impeccable ont fini par épuiser le XV de la Rose. Avant que les deux ailiers, Mapimpi et Kolbe, viennent donner plus d’ampleur au succès sud-africain. Un trophée symbolique pour les Springboks et notamment pour leur capitaine Siya Kolisi.

L’Afrique du Sud championne, l’Angleterre deuxième et la Nouvelle-Zélande troisième. Les All Blacks montent sur le podium de la Coupe du Monde grâce à leur succès face au Pays de Galles. Un 127ème et dernier match en sélection pour le capitaine Kieran Read. On reviendra sur le parcours en noir de cette légende du rugby néo-zélandais, double champion du monde en 2011 et 2015.

Les tops et les flops viendront refermer cette parenthèse Coupe du Monde. Avec le Japon enthousiasmant et l’Uruguay héroïque pour les tops. Impression plus mitigée pour les Bleus : une équipe pas encore au niveau des meilleurs mais un vivier prometteur pour la suite. Rendez-vous à 17h dans Poulain Raffûte.