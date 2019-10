La France, des Tonga vers l'Angleterre : On en parle dans Poulain Raffûte à 19h

Deux matches, deux victoires, et maintenant les Tonga ! Les Bleus tracent leur route au Japon et préparent leur troisième match de poule face aux Tongiens, dimanche matin. Le staff a choisi de mixer les deux premières compositions d’équipes pour cette troisième affiche.

On détaillera le XV titulaire dans Poulain Raffûte et on parlera des enjeux de ce match pour les Bleus : quels joueurs peuvent gagner leur place pour la suite de la compétition ? Un mot également sur les deux nouveaux forfaits annoncés cette semaine, Mauvaka et Ramos. L'hécatombe continue et inquiète sérieusement.

Il n’y a pas que les Bleus qui joueront ce week-end dans la poule C. Samedi, l’Angleterre et l’Argentine se retrouvent pour un choc décisif en vue de la qualification. Premier gros test pour les Anglais, qui ont l’occasion de monter en puissance dans cette Coupe du Monde. En revanche, c’est le match de la dernière chance pour les Pumas s’ils souhaitent conserver un espoir de qualification pour les quarts de finale.

Et puis en Top 14, les deux invaincus de ce début de saison se retrouvent ! Le leader Lyon accueille son dauphin, l’Union Bordeaux-Bègles, samedi à 20h45. Les deux clubs réalisent le meilleur départ de leur histoire dans l’élite. Lyon impressionne, l’UBB séduit, un choc à ne pas rater.

Rendez-vous à 19h00 EN DIRECT dans Poulain Raffûte. !