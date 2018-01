L'Uruguay a un pied au Japon

L'expertise de Philippe Saint-André n'aura pas porté ses fruits. Favoris et à domicile, les Canadiens ont été surpris par l'Albiceleste. Ces derniers n'ont pas perdu de temps pour entrer dans le match en inscrivant un essai dès la première minute. Il faudra attendre 20 minutes pour que les locaux répondent. Mais Los Teros conservent l'avantage, 17-21 à la pause. En seconde période, l'Uruguay confirme la surprise et aggrave le score notamment grâce à un essai du Castrais Rodrigo Capo-Ortega. Score final 29-38. Les Sud-américains font la bonne opération, et débuteront le match retour, samedi prochain à Montevideo, avec 9 points d'avance.

Ces deux équipes sont à 80 minutes d'être la 16e équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, et devrait compléter un groupe déjà composé de l'Australie, du Pays de Galles, de la Géorgie et des Fidji. Enfin le perdant de cette double confrontation, ne seras pas éliminé, mais reconduit dans une phase de repêchage.