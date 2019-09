Kolbe, le mental des Bleus, le forfait de Fofana... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Les Blacks au top

Pour leur entrée en lice dans ce Mondial japonais, les Blacks, critiqués depuis quelques temps, ont mis tout le monde d'accord en dominant leurs principaux rivaux et adversaires en poule, les Springboks. Vainqueurs 23 à 13 au terme d'un match à très haute intensité, les partenaires de Beauden Barrett, par ailleurs très bon ce samedi, ont montré qu'ils étaient légitimement une nouvelle fois les favoris à leur propre succession.

Coupe du monde - Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud)Getty Images

La France au mental

Les Bleus se sont fait très peur face à l'Argentine mais ont remporté là une victoire (23 à 21) de prestige qui leur fera certainement beaucoup de bien au classement, autant qu'elle donnera des certitudes pour la suite de la compétition. Les Bleus, au delà de mouvements offensifs rondement menés comme sur l'essai de Fickou, ont aussi montré une solidarité et un caractère exemplaires. Voilà qui fait du bien!

Cheslin Kolbe étincelant

Certes il n'a pas gagné ce week-end, mais nous voulions mettre tout de même en avant la performance individuelle de Cheslin Kolbe, auteur d'un match dantesque face aux Blacks. Pour vous situer un peu sa prestation, le Toulousain à parcouru 118 mètres ballon en main et battu 11 défenseurs. Insaisissable.

Les Flops

Fofana out pour le reste du Mondial

Absent du groupe pour affronter l'Argentine à cause d'une douleur à la cuisse, Wesley Fofana est finalement indisponible pour l'intégralité de la compétition. Cette nouvelle est un coup dur pour les Bleus et pour le Clermontois. Pour rappel il avait annoncé la fin de sa carrière internationale après la Coupe du Monde au Japon. Le centre expérimenté est remplacé par le Lyonnais de 21 ans Pierre-Louis Barassi.

Ledesma critique l'arbitrage





Après que son équipe s'est inclinée face aux Bleus, Mario Ledesma a tenu des propos néfaste envers l'arbitrage. Il a notamment dit "C'est vraiment dommage qu'ils nous sifflent comme un petit pays". La presse argentine ne s'est pas fait prier pour montrer qu'elle ne partageait pas les mêmes idées, La Nacion a même regretté que son sélectionneur "ait oublié les préceptes du rugby".





Pas de surprises au Japon





Qui dit Coupe du monde dit surprise, enfin pas au Japon. Depuis le début de la compétition les supposées petites nations n'ont réussi aucun exploit. Si de nombreux observateurs voyaient les Fidji battre l'Australie et bien non ! Les Russes, les Tonguiens, les Géorgiens, la Namibie... Toutes ces équipes jugées inférieures n'ont pas su s'imposer et créer la surprise tant attendue.