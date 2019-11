Outre Cheslin Kolbe (ailier), Pieter-Steph Du Toit (3e ligne) et Tom Curry (3e ligne), les autres joueurs choisis pour succéder à l'Irlandais Jonathan Sexton sont le capitaine gallois Alun Wyn Jones, le troisième ligne néo-zélandais Ardie Savea et le talonneur américain Joe Taufete'e.

Le panel composés d'ancien internationaux (dont McCaw, Gregan, Galthié) n'a donc pas retenu les Anglais Owen Farrell et Maro Itoje, champions d'Angleterre et d'Europe avec les Saracens, ou le demi de mêlée sud-africain Faf De Klerk, l'un des meilleurs joueurs lors de cette Coupe du monde.

Chez les femmes, les Anglaises sont en force après avoir réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des six nations: Sarah Bern, Katy Daley-Mclean et Emily Scarratt ont été nommées avec la Française Pauline Bourdon et la Néo-Zélandaise Kendra Cocksedge pour succéder à la Française Jessy Trémoulière.

Les noms des vainqueurs seront dévoilés dimanche à Tokyo lors de la cérémonie des trophées annuels de World Rugby.