On notera donc que les piliers sont des éléphants, le talonneur un sanglier, le numéro 8 un lion et la paire de centres des tigres. L'arrière est un aigle, les ailiers des guépards et les troisième ligne ailes des gorilles. Seule la charnière semble épargnée : un singe à la mêlée et... un homme à l'ouverture.