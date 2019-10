La raison ? Les contraintes logistiques de déplacement et d'hébergement sont plus complexes que prévu et pourraient inciter World Rugby à cette décision radicale. Le verdict doit être rendu demain matin, heure de Tokyo, soit cette nuit en France, à l'occasion d'un "board" exceptionnel de l'instance organisatrice.

Pour rappel, en cas d'annulation, les équipes se verraient accorder deux points : pour l'Angleterre et la France, déjà qualifiées et respectivement première et deuxième de leur groupe, ça ne changerait pas grand-chose ; en revanche, l'annulation équivaudrait à une élimination pure et simple pour le XV du Chardon, qui peut encore, sur le papier, prétendre aux quarts de finale en cas de succès face aux Nippons.