Entre les lignes #8 : "Ferrari contre Camion de course": la presse nippone illustre le Japon-Irlande

Les Japonais sont dingues de belles voitures. Ils aiment les belles mécaniques, la vitesse, les grosse cylindrées. Il suffit de se balader dans Tokyo pour s'en rendre compte, et de voir combien de personnes se retournent quand une Lamborghini déchaîne sa puissance dans la rue. Vous comprendrez donc pourquoi la presse japonaise a, ce matin, décidé d'illustrer le choc Japon-Irlande par un duel de grosse cylindrées : "Ferrari contre Camion de course", peut-on ainsi lire en une du quotidien l'Asahi Shimbun, avec une photo illustrant un face à face entre les ailiers Kotaro Matsushima et Jacob Stockdale. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le premier cité, ici surnommé "Ferrari" pour sa vitesse de pointe, a même prolongé la parabole : "Stockdale ? Il est immense. C'est un camion. Ou plutôt un camion de course, ces engins qui possèdent 1200 chevaux sous le capot." Alors, qui remportera ce duel ? A l'heure où nous écrivons ces lignes, le peuple japonais se lève et l'ignore encore. Mais quand vous les lirez (décalage horaire oblige), le match aura peut-être déjà rendu son verdict.

Ailleurs dans le Nikkan Sports, on trouve un article qui salue le succès populaire rencontré par la Coupe du monde. En effet, une semaine après le début de la compétition, le comité d'organisation a annoncé un total de 426 000 spectateurs pour les douze premiers matchs, ce qui donne une moyenne de 35 517 spectacteurs par rencontre. La plus grande affluence enregistrée a été celle pour le match Irlande – Ecosse à Yokohama, qui a attiré par moins de 63 649. Un résultat étonnant car on aurait pensé que le choc All Blacks – Springboks, organisé la veille dans le même stade aurait remporté la palme. Mais les Irlandais peuvent compter sur énorme contingent de supporters, qui dépasse largement ceux des autres nations. Pour l'heure, la Coupe du monde au Japon compte un taux de remplissage de 97 %.

Le Nikkan Sports consacre enfin un article au véteran de la compétition, le deuxième ligne des Brave Blossoms Luke Thompson qui, à 38 ans, va disputer son douzième match de Coupe du monde. Un record au pays. Une distinction que le colosse a poliment refusé en conférence de presse : "Pour moi, ce douze n'est qu'un nombre. Je me moque de mon sort. L'important, c'est que l'équipe gagne." On comprend mieux pourquoi ce modèle d'humilité s'est parfaitement intégré à la culture nippone...