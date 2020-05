L'idée, révélée par nos confrères du Daily Telegraph, pourrait sembler folle au premier coup d'oeil. Depuis des semaines, elle est pourtant l'étude du côté de World Rugby et aurait pour mérite de renflouer les caisses de fédérations (voire d'un sport dans sa globalité...) au bord de la banqueroute. De quoi parle-t-on, au juste ? D'une Coupe du monde "bis" disputée, a l'été 2021, entre seize sélections invitées au Royaume Uni et en Irlande. La semaine dernière, l'instance qui préside au rugby mondial a d'ailleurs reçu l'aval de ces quatre fédérations (Irlande, pays de Galles, Ecosse et Angleterre) pour l'organisation de cette ligue des nations où seraient donc conviés l'Afrique du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine, l'Angleterre, la France, le pays de Galles, l'Irlande, les Samoa, les Tonga, les Fidji, l'Ecosse, l'Italie, les Etats-Unis et le Canada.

Alors, ce Mondial "bis" a-t-il un nom ? La Coronavirus Cup of World Rugby, un super tournoi qui proposera 31 sur 6 semaines et entraînera, entre autres, le report de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, prévue au même moment. Si l'idée semble en tout point séduisante, sera-t-elle toutefois acceptée par les ligues professionnelles anglaise et française, dont les calendriers pourraient se retrouver fortement impactés par cette nouvelle compétition ? Courant juin, une réunion est en tout cas prévue a ce sujet...