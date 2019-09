28 juin 2008 : Son essai décisif en finale du Top 14

Pur produit du Stade Toulousain, Maxime Médard n'a connu aucun autre maillot que celui des Rouge et Noir. Passé professionnel en 2004 à seulement 18 ans, l'ailier doit attendre quatre saisons avant de s'imposer en tant que titulaire. Le soir du 28 juin 2008, sur la pelouse du Stade de France, le jeune Haut-Garonnais signe l'une de ses plus belles réalisations. Profitant des blessures de Poitrenaud et Clerc, Maxime Médard dispute sa première finale de Top 14 en tant que titulaire.

Véritable duel au sommet entre les deux cadors du championnat, Clermont et Toulouse qui se rendent coup pour coup. En seconde période, l'ailier de 22 ans transforme un ballon a priori injouable sur une sortie de mêlée en un essai remarquable faisant basculer la rencontre. Les Stadistes l'emportent sur le fil 26-20, Maxime Médard vient d'accéder au statut de joueur incontournable du Top 14.

23 octobre 2011 : Le traumatisme

"Je n'ai jamais revu la finale de 2011." Ce jour-là à Auckland, à l'issue d'un match héroïque, les Bleus s'inclinent 8-7 face aux All Blacks. Un traumatisme dont Maxime Médard ne s'est jamais vraiment remis. Aligné dans le XV de départ, le Toulousain réussit à bousculer les Néo-Zélandais, mais en vain.

Médard - France Nouvelle Zélande - 23 octobre 2011Icon Sport

La pénalité manquée de François Trinh-Duc à la 65e restera le coup de grâce asséné par le destin à ce XV de France qui échoue pour la troisième fois à se hisser sur le toit du monde. Des 31 Bleus débarqués au Japon le 8 septembre dernier, Maxime Médard demeure le seul à avoir disputé ce douloureux match d'anthologie.

13 février 2016 : Le libérateur

Le Tournoi des 6 Nations marque le grand retour de Maxime Médard au sein du XV de France. Non sélectionné par Philippe Saint-André pour le Mondial 2015, le Stadiste tient sa revanche ce 13 février 2016 sous les ordres de Guy Novès. Au Stade de France face à l'Irlande, les Tricolores ont l'obligation de gagner. Une victoire synonyme de regain de confiance après leur très discutable succès face à l'Italie (23-21). Le match contre le XV du Trèfle est corsé. La première période est pétrie d'hésitations du côté tricolore qui concèdent trois pénalités. La 70e minute est celle de la libération. Maxime Médard aplatit entre les poteaux et marque le seul essai de la rencontre. L'ailier toulousain offre la victoire au XV de France.

Top 14 - Maxime Médard et Thomas Ramos (Toulouse)Icon Sport

15 juin 2019 : 11 ans plus tard, la consécration

Onze ans qu'ils ne s'étaient pas rencontrés en finale du Top 14. Ce 15 juin 2019 marque les retrouvailles les plus attendues du championnat. Toulouse - Clermont, les premier et second de la phase régulière ont des comptes à régler sur cette pelouse du Stade du France. Sans surprise Maxime Médard, rare rescapé de la saison 2007-2008, est titulaire. Réalisant un match sans fausse note ni coup de génie, le Toulousain de 32 ans est remplacé à la 61e par Sébastien Bézy. Un remplacement aux allures de passage de relais. Grâce au doublé de Yoann Huget, le Stade toulousain remporte son 20e titre de champion de France. Qui mieux que le taulier Maxime Médard pour soulever le bouclier ?

La décla' :

" J'attends d'être champion du monde, c'est tout "

Fiche technique :

Maxime Médard, 32 ans, né le 16 novembre 1986 à Toulouse

Arrière, 1,80m – 88 kg

Club : Stade toulousain depuis 2004

En équipe de France : 59 sélections

Palmarès : Champion de France 2008, 2011, 2012, 2019 – Champion d'Europe 2005, 2010