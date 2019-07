"Je ne veux pas regarder en arrière et penser, si seulement j'avais fait ceci ou cela différemment, il y aurait eu un résultat différent. Je vais juste m'assurer que je suis dans la meilleure forme possible et me préparer au mieux pour la Coupe du monde." La décision de Craig Joubert en toute fin de match aura fait souffrir tout un pays.

L'Ecosse affrontera l'Irlande, le Japon, les Samoa et la Russie en phase de poule. L'ouvreur du Racing 92 aura eu quatre ans pour devenir encore plus fort. "Je ne vais pas penser à la dernière Coupe du monde. C'était une expérience et je peux m'en servir pour m'améliorer et aider l'équipe. J'ai eu quatre années de plus pour jouer. J'ai gardé quelques aspects de mon jeu de l'époque, mais j'ai plus d'expérience et je suis plus mature en tant que joueur."