Les Tonga avec plusieurs "Français"

Pour leur premier match contre le XV de la Rose, les Tongiens pourront compter sur plusieurs joueurs qui évoluent dans le Top 14. Notamment Ben Tameifuna au poste de pilier ou encore Siegfried Fisi'ihoi. Vaipulu et Fifita seront aussi de la partie. Cependant, le talonneur titulaire, Paula N'Gauamo ne sera pas de la partie.

Le XV de départ des Tonga : Halaifonua - Pakalani, Piutau (cap.), Vuna, Lolohea - (o) Morath, (m) Takulua - Kalamafoni, Vaipulu, Kapeli - Fifita, Lousi - Tameifuna, Sakalia, Fisiihoi

Les remplaçants : Maile, Talakai, Fia, Faleafa, Manu, Fukofuka, Faiva, Tu'itavake

Le président de l'association USAP quitte son poste

Bernard Llaona, le président de l'association USAP, a décidé de démissionner de son poste. Des transactions suspectes entre son compte et celui de l'association sont en cause. "Comme je l’ai souvent répété, j’ai la conscience tranquille et je répondrai, s’il y a lieu, comme je l’ai fait par le passé, à toute sollicitation jusqu’à ce que mon bon droit soit reconnu" a-t-il confié. À suivre.

Le typhon Ringo rôde sur le Japon

Alors que l'équipe de France arrivera à Kumamoto lundi, un typhon menace de sévire sur le Japon. L'agence météorologique japonaise annonce son arrivée, classée en forte puissance, entre le 21 et le 24 septembre. Il devrait toucher Okinawa, Kyushu et Hokkaido.

Le Japon remporte son match d'ouverture

Pour le match d'ouverture de leur Mondial, les Japonais se sont imposés 30 à 10 face à une valeureuse mais légère équipe russe. Malgré un match très brouillon et de nombreuses fautes de mains, les Nippons ont, après plus d'une mi-temps, fini par imposer leur domination offensive, à l'image de leur ailier Matsushima, auteur d'un triplé.

L'Ecosse au grand complet pour affronter l'Irlande

L'Ecosse a dévoilé l'équipe qui affrontera l'Irlande ce dimanche à Yokohoma. Une équipe au grand complet puisqu'on notera les titularisations de McInally, Watson, Wilson ou autre Hogg à l'arrière. A noter la présence d'une charnière entièrement "française" puisqu'elle sera composée de Laidlaw en 9 et du génial Russell en 10.